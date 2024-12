Servizio Civile Universale: 397 posti disponibili nell’Agro nocerino-sarnese

Nell’Agro nocerino-sarnese, sono disponibili 397 posizioni per giovani under 28 che desiderano dedicare un anno al servizio della comunità.

Il 18 dicembre è stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, che prevede la selezione di 62.549 operatori volontari per progetti da realizzare in Italia e all’estero. Nell’Agro nocerino-sarnese, sono disponibili 397 posizioni per giovani under 28 che desiderano dedicare un anno al servizio della comunità.

Ripartizione dei posti

Ecco nel dettaglio la distribuzione delle opportunità nei vari comuni:

Angri : 55 posti

: 55 posti Bracigliano : 10 posti

: 10 posti Castel San Giorgio : 11 posti

: 11 posti Corbara : 10 posti

: 10 posti Nocera Inferiore : 78 posti

: 78 posti Pagani : 33 posti

: 33 posti Roccapiemonte : 6 posti

: 6 posti San Marzano sul Sarno : 24 posti

: 24 posti Sant’Egidio del Monte Albino : 15 posti

: 15 posti San Valentino Torio : 13 posti

: 13 posti Sarno : 40 posti

: 40 posti Scafati : 44 posti

: 44 posti Siano: 40 posti

Le posizioni indicate rappresentano la somma delle figure richieste per i diversi progetti disponibili in ciascuna località.

Aree di intervento

I progetti spaziano su varie tematiche: tutela ambientale, promozione dello sport, animazione culturale, assistenza a persone fragili e altre iniziative rivolte alla comunità. Gli aspiranti volontari possono candidarsi a un solo programma, rendendo fondamentale una scelta ponderata.

Agevolazioni e compenso

Anche quest’anno sono previsti posti riservati a giovani provenienti da famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. Il compenso mensile rimane fissato a 507,30 euro, come per le ultime due annualità.

Come candidarsi

Gli interessati, muniti di identità digitale, potranno presentare la domanda esclusivamente online sulla piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. La scadenza per l’invio è fissata al 18 febbraio 2025.