Caffè Borbone si prepara a nuovi investimenti

Caffè Borbone continua la sua scalata nel mercato del caffè con risultati straordinari e una strategia improntata sulla crescita costante. Negli ultimi sei anni, l’azienda ha investito 70 milioni di euro per aumentare la propria capacità produttiva, triplicando sia il volume di produzione che il fatturato. Un percorso che ora si arricchisce con la piena operatività del nuovo magazzino inaugurato ad agosto, un passo che libera ulteriori spazi nello stabilimento di Caivano (Napoli) per incrementare ancora di più la produzione. Nuovi investimenti sono già in cantiere, anche se al momento l’azienda mantiene il massimo riserbo sui dettagli.

Un bilancio positivo

Nei primi nove mesi del 2024, Caffè Borbone ha registrato ricavi per 243,1 milioni di euro, segnando un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’azienda sta consolidando la propria presenza nella grande distribuzione organizzata (Gdo) e vede crescere in modo significativo il canale delle vendite online, sia attraverso il proprio e-commerce ufficiale che tramite piattaforme specializzate come Amazon. Anche il mercato estero è in piena espansione: attualmente rappresenta il 10% del fatturato totale, ma l’obiettivo è portarlo al 25%.

Una storia di innovazione

Fondata a Napoli nel 1997, Caffè Borbone è stata tra le prime a proporre cialde 100% compostabili, confermando il proprio impegno verso la sostenibilità. Dal 2018, la società è controllata al 60% dal gruppo Italmobiliare, mentre il restante 40% è rimasto nelle mani del fondatore, Massimo Renda.

Con una visione proiettata al futuro e un mix di tradizione e innovazione, Caffè Borbone si conferma come uno dei protagonisti del settore, capace di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo.