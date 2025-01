Napoli e Manchester United trattano per Garnacho: incontro nel pomeriggio a Milano per chiudere l’affare

Napoli e Manchester United sono al lavoro per trovare un accordo che permetta il trasferimento di Alejandro Garnacho già in questa finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Red Devils sarebbero disposti a negoziare per raggiungere un’intesa.

Proprio questo pomeriggio, a Milano, è in corso un incontro tra Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ed emissari del club inglese. “Da quando è andato via Kvaratskhelia, il Napoli punta Garnacho,” ha dichiarato il giornalista Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport 24. “La difficoltà principale riguarda la valutazione economica: il Napoli è pronto a spingersi fino a 50 milioni, mentre il Manchester United parte da una richiesta di 70 milioni di sterline. Tuttavia, si sta trattando per trovare un accordo.”

Gli incontri in giornata puntano a ridurre le distanze tra le parti. Il Napoli dovrà probabilmente aumentare l’offerta, mentre il Manchester United potrebbe abbassare le sue pretese. “C’è una forte volontà da parte del Napoli di chiudere l’operazione, ma anche lo United sembra determinato, altrimenti non avrebbe inviato i suoi rappresentanti in Italia per discutere con i dirigenti azzurri,” conclude Baiocchini.

L’affare resta complesso, ma le due società stanno cercando un punto d’incontro per far decollare il trasferimento del giovane talento argentino.