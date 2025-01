Afterhours in concerto a Napoli: unica data in Campania

Gli Afterhours, la storica band guidata da Manuel Agnelli, tornano a Napoli per celebrare i 20 anni dell’album iconico "Ballate per Piccole Iene".

Gli Afterhours, la storica band guidata da Manuel Agnelli, tornano a Napoli per celebrare i 20 anni dell’album iconico “Ballate per Piccole Iene”. La band si esibirà all’Arena Flegrea il 23 luglio, alle ore 21, durante l’ottava edizione del Noisy Naples Fest. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di venerdì 24 gennaio sui circuiti www.etes.it, mc2live.it, www.vivaticket.com/it e nei punti vendita autorizzati.

Un album simbolo della musica italiana

Pubblicato nel 2005 e distribuito a livello internazionale nella sua versione inglese, “Ballate per Piccole Iene” ha raggiunto il secondo posto nelle classifiche italiane, portando la band in tour in Europa, Stati Uniti, Canada e Cina. L’album contiene brani intramontabili come “Ballata per la mia piccola iena”, “Ci sono molti modi”, “Carne fresca” e “La vedova bianca”.

La reunion della storica formazione

Per celebrare questo anniversario, Manuel Agnelli ha deciso di suonare l’album dal vivo con la formazione originale: Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria). Il tour estivo, composto da 16 date, inizierà il 26 giugno a Bologna e vedrà Napoli come unica tappa in Campania il 23 luglio.

Manuel Agnelli ha dichiarato: “Suonare questo disco con la band di allora dà un senso più profondo al progetto. È come tornare alle radici, ma con nuove energie, senza nostalgia.”

L’album sarà inoltre ristampato in primavera in un’edizione speciale per USM/Universal Music Italia.

L’appuntamento a Napoli

L’unica data campana degli Afterhours sarà un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo lo spirito e la forza di un album che ha segnato la storia della musica italiana.