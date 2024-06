Scafati. Area ex cartiera “Papiro Sud” via libera per le nuove case

Rigenerazione del complesso industriale ex cartiera “Papiro Sud”, approvata in consiglio comunale l’atto di convezione tra il privato e l’amministrazione comunale di Scafati sulla trasformazione della parte residenziale.

La vicenda

La vicenda iniziata nel 2018 e legata alla figura del consigliere comunale Corrado Scarlato, assente durante l’assise in cui si è discusso della vicenda, ha trovato una risposta di parte sulla riqualificazione dell’area di via Madonelle che in totale occupa circa 16mila metri quadrati. L’argomento è stato presentato dal responsabile di settore, l’architetto Gino Di Donna, che ha voluto sottolineare il lato tecnico e applicativo di una serie di aspetti, dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha obbligato l’ente a dover procedere alla divisione degli interventi di carattere commerciale con quello residenziale in esame.

La questione

Premesse di un dibattito molto aspro tra minoranze e maggioranze, con le ultime che hanno provocato le prime per le diverse visioni dell’argomento da parte dei singoli gruppi. Atto di convenzione che è stato così approvato non solo dalla maggioranza, ma anche da buona parte di consiglieri che hanno appoggiato la candidatura a sindaco di Corrado Scarlato nel 2023, mentre astenuti i consiglieri Francesco Carotenuto e Francesco Velardo. Contrari infine l’ex sindaco Cristoforo Salvati e il Dem Michele Grimaldi, che sul tema spiega come «la proposta arrivata è un nuovo progetto rispetto a quello oggetto della sentenza del Consiglio di Stato. Rispetto al quale gli uffici si pongono in netto e clamoroso contrasto con le norme vigenti, la dottrina in materia e la costante giurisprudenza di Tar e Consiglio di Stato».

La trasformazione

Per la trasformazione dell’ex cartiera, destinato a diventare un parco, si procederà unicamente attraverso gli uffici comunali, destinati a trovare la definitiva risoluzione della rigenerazione dell’area adiacente alla galleria commerciale “Plaza”.

Alfonso Romano