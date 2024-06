Alfonso Scoppa denuncia: “Angri presa in ostaggio da centauri e automobilisti spericolati”

L’ex consigliere comunale Alfonso Scoppa ha lanciato un allarme sull’abbandono notturno della città di Angri, denunciando la situazione critica in cui versa il centro storico durante le ore notturne. Secondo Scoppa, il centro è diventato il terreno di scorribande di giovani centauri e automobilisti incivili che disturberebbero la quiete pubblica, trasformando le arterie cittadine del centro in piste da corsa per motociclisti spericolati e automobilisti imprudenti.

L’appello di Scoppa

“Invito chi di dovere ad attuare tutto quanto necessario a evitare che il nostro paese scada ulteriormente,” dice Scoppa. “Stanotte, come ogni notte, il centro storico, dalle 24 alle 02, si è trasformato in una pista per centauri impazziti e automobilisti spericolati. Si era in preda al delirio assoluto di costoro! Correvano, impennavano, ‘sgommavano’, urlavano e minacciavano chi tentava di interrompere le loro scorrazzate.”

Urgenti i presidi di sicurezza

L’ex consigliere ha sottolineato la necessità di presidi di sicurezza sempre presenti per garantire la tranquillità dei cittadini, soprattutto durante i mesi estivi. “C’è bisogno di presidi di sicurezza sempre e costantemente presenti perché, soprattutto in estate, chi cammina, chi porta in giro i propri figliuoli col passeggino, chi semplicemente si vuole godere in pace le calde serate estive, lo deve fare in sicurezza, relax e tranquillità,” ha aggiunto Scoppa.

Ripristinare la vivibilità

Con un appello accorato, Scoppa ha chiesto un intervento immediato per ripristinare l’ordine e rendere il paese normale. “Rendiamo il nostro paese vivibile e sereno, ce n’è tanto bisogno,” conclude l’ex consigliere. Da Palazzo di Città solo silenzio, come sempre.