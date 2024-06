Cimitero nel degrado a Pagani. La foto denuncia del consigliere Vincenzo Violante. Servizio alla “Sam”

Disservizi della società esterna incaricata presentano nuove scene di degrado al cimitero comunale di Pagani, l’opposizione incalza. Il consigliere comunale di minoranza Vincenzo Violante negli ultimi giorni ha pubblicato una serie di foto sui social che riprendono situazioni di mancata pulizia dei viali del luogo di culto di via Leopardi e non solo. Alcuni bidoni della spazzatura riempiti oltre il consentito, un verde in difficoltà e la formazione addirittura di una piccola micro discarica in alcuni punti del perimetro. Questi i nodi principali segnalati da Violante, che ha voluto lanciare attraverso i social un appello all’attivazione da parte di palazzo San Carlo.

La denuncia

«Sinceramente, mi vergogno di avere i miei cari sepolti in un cimitero dove esiste degrado. Cari amministratori e caro Sindaco senza offesa, ma penserei a migliorare le cose all’ interno del nostro cimitero recandomi al cimitero mi è sorta subito una domanda: non è possibile che i nostri concittadini quando si recano al cimitero a trovare i loro cari defunti sono costretti ad assistere a questo schifo e non solo perché anche le lampade votive sono spente per mancanza di manutenzione? Topi, bidoni pieni, materiale e rifiuti a terra» dice Violante.

Correre ai ripari

Una raffigurazione tremenda del cimitero comunale che non è passata inosservata alla stessa amministrazione del sindaco Lello De Prisco, che in queste ore ha sollecitato chi di competenza verso una veloce attivazione del caso. Del resto il tema della gestione dei servizi all’interno dell’area cimiteriale è tema di dibattito all’interno della maggioranza amministrativa paganese, decisa ben presto a un importante passo in avanti.

Il passaggio di consegne

Gli uffici, su indicazioni di giunta e del delegato consigliere Tommaso Passamano, stanno provando ad accelerare quanto prima il passaggio di consegna nelle mani della partecipata SAM, che ben presto sarà spoglia del duro lavoro di raccolta e spazzamento dei rifiuti in città, a sostituzione dell’erogazione del tramite esterni.

Una internalizzazione strategica per l’ente, che potrà così gestire in maniera più incisiva sui servizi cimiteriali senza essere bloccati da contratti e iter tipici tra rapporti pubblico – privato. Le immagini pubblicate da Vincenzo Violante non hanno fatto altro che confermare una realtà purtroppo conosciuta all’amministrazione comunale.

Alfonso Romano