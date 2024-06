Muore a 53 anni al Ruggi: denuncia dei familiari per negligenza

Un uomo di 53 anni, è deceduto presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Secondo quanto dichiarato dai familiari, l’uomo sarebbe stato abbandonato nel letto, attaccato all’ossigeno, senza la necessaria assistenza. I congiunti accusano il personale del reparto di negligenza e mancanze gravi.

“Dopo la tracheotomia, Gerardo non poteva muoversi né chiedere aiuto,” affermano i familiari. “La sua situazione richiedeva un monitoraggio costante.” La denuncia, presentata alla Questura di Salerno, descrive il calvario vissuto da Gerardo: il malore iniziale che ha portato al ricovero all’ospedale di Mercato San Severino, il trasferimento al Ruggi per un intervento d’urgenza a causa di un’ischemia, il successivo passaggio in rianimazione e infine il trasferimento in reparto dopo un apparente miglioramento delle sue condizioni.

Tuttavia, le condizioni di Gerardo sono improvvisamente peggiorate, portando al suo decesso. In seguito alla denuncia dei familiari, la Procura ha disposto un esame autoptico per chiarire le cause della morte.

Fonte: LiraTv