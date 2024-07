Angri. Pugno di ferro del Sindaco: ordinanza per la Villa Comunale

Per dare una risposta forte agli ultimi spiacevoli episodi verificatisi nella Villa Comunale, il sindaco Cosimo Ferraioli ha deciso di adottare misure rigide per garantire la sicurezza e il rispetto dell’area verde cittadina.

Ordinanza necessaria

Con un’ordinanza sindacale, sono state stabilite nuove regole per l’utilizzo del parco pubblico, mirate a preservare la tranquillità e la convivenza pacifica tra i cittadini.

Luogo da preservare

La Villa Comunale è un luogo di attrazione e relax per i cittadini, ma negli ultimi tempi la serenità dello spazio è stata spesso compromessa da atti di inciviltà. Per tutelare questo prezioso patrimonio, l’ordinanza impone divieti rigorosi, come il divieto di circolare con biciclette, monopattini elettrici e skateboard, permettendo solo l’uso di velocipedi giocattolo e veicoli per diversamente abili, con andatura limitata.

Altre restrizioni

Tra le altre restrizioni, è proibito calpestare le aiuole, danneggiare l’arredo urbano, abbandonare rifiuti e svolgere giochi che possano disturbare i visitatori. Inoltre, è vietato introdurre animali senza guinzaglio e museruola, e non raccogliere i loro bisogni.

Le sanzioni

Chi violerà questi divieti sarà soggetto a sanzioni amministrative che vanno da 50 a 300 euro, oltre a possibili conseguenze penali. A sorvegliare saranno gli agenti della Forza pubblica incaricati di far rispettare l’ordinanza.

Il sindaco Ferraioli ha dichiarato: “Queste misure sono indispensabili per mantenere la Villa Comunale un luogo sicuro e piacevole per tutti. Contiamo sulla collaborazione dei cittadini per preservare questo spazio verde.”

Natalia Pepe