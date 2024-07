Castellammare di Stabia: il sindaco Vicinanza ufficializza la giunta

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale.

Luigi Vicinanza, il primo cittadino, mantiene per sé le deleghe a Cultura, Eventi e Città dei Parchi.

Nunzia Acanfora è stata nominata assessore per Città del Turismo e dello Sport. Acanfora è funzionario amministrativo della Regione Campania e laureata in Scienze Politiche presso l’Università Federico II di Napoli.

Giuseppe Cioffi assume l’incarico per Salute e Sanità. Laureato in medicina e chirurgia e specialista in psichiatria, Cioffi ha un’ampia esperienza in vari centri di salute mentale, ed è stato direttore dell’Unità operativa di salute mentale di Sorrento fino a marzo 2024.

Giuseppe Di Capua diventa Vicesindaco e avrà le deleghe a Lavori Pubblici e Terme. Laureato in Giurisprudenza, Di Capua ha ricoperto ruoli di rilievo nei Servizi Sociali del Comune e come assessore comunale.

Beniamino Di Martino è stato nominato per le Smart Cities. Professore Ordinario di Ingegneria Informatica all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Di Martino ha un notevole background accademico e di ricerca in Intelligenza Artificiale e Cloud Computing.

Annalisa Di Nuzzo assume le deleghe per Educazione e Identità Stabiese. Antropologa culturale, Di Nuzzo insegna all‘Università Suor Orsola Benincasa e dirige il Festival della Filosofia in Magna Grecia.

Giuseppe Guida prende le deleghe per Urbanistica e Rigenerazione Urbana. Docente di Urbanistica, Guida ha vinto premi prestigiosi per progetti di riqualificazione urbana e paesaggistica.

Alessandra Polidori gestirà Bilancio e Politiche Sociali. Laureata in Economia e Commercio, Polidori ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Comune di Napoli e nella Regione Campania, specializzandosi in progetti educativi e contrasto alla dispersione scolastica.

La nuova giunta è pronta ad affrontare le sfide amministrative, puntando a un miglioramento complessivo della città di Castellammare di Stabia.