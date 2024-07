Ultim’ora. Crolla ballatoio nel napoletano: un morto e cinque feriti

Cause in corso di accertamento

Tragedia a Scampia, dove il crollo di un ballatoio ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. Due dei feriti versano in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area.

Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Per ora si sa che il crollo è avvenuto nella “Vela celeste”, tra gli unici complessi rimasti in piedi dopo l’abbattimento. Non si conosce però l’età e l’identità delle vittime.

Fonte: ANSA

NOTIZIA IN FASE DI AGGIORNAMENTO