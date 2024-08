“Nocera al Centro” aderisce al Comitato referendario contro l’Autonomia Differenziata

Giovanni D’Alessandro, consigliere comunale e capogruppo di “Nocera al Centro”, ha annunciato l’adesione del suo gruppo politico al Coordinamento territoriale di Nocera Inferiore del Comitato referendario per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata. D’Alessandro ha espresso preoccupazione per l’impatto che questa legge potrebbe avere, soprattutto in un periodo di instabilità politico-economica, temendo che possa aggravare le disparità tra regioni ricche e povere, penalizzando cittadini, lavoratori, famiglie e imprese in tutto il Paese.

Nella sua dichiarazione, D’Alessandro, che è anche docente universitario e costituzionalista, ha sottolineato come la legge sull’autonomia differenziata, insieme ad altre iniziative legislative dell’attuale Governo, come il premierato e la separazione delle carriere dei magistrati, rappresenti una rottura con l’attuale impianto costituzionale repubblicano, in vigore dal 1948.