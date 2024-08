Il consigliere comunale di Scafati, Michele Grimaldi, ha presentato un'interrogazione in merito all'emergenza ambientale che interessa via Nuova San Marzano

Scafati. Allagamenti e sversamenti illegali: Grimaldi presenta interrogazione su Via Nuova San Marzano

Il consigliere comunale di Scafati, Michele Grimaldi, ha presentato un’interrogazione scritta al Sindaco Pasquale Aliberti e al Presidente del Consiglio Comunale, Fiorina Longobardi, in merito all’emergenza ambientale che interessa da anni via Nuova San Marzano. La strada, nonostante l’assenza di precipitazioni, risulta essere costantemente allagata e ricoperta da melma, fango e scarti industriali, presumibilmente provenienti dal settore agro – alimentare. Grimaldi ha riportato come diversi residenti abbiano segnalato alla Polizia Municipale e ad altre autorità competenti queste gravi condizioni, che sono state aggravate dall’ostruzione e cementificazione di tombini e caditoie pubbliche.

L’interrogazione

Nella sua interrogazione, Grimaldi ha chiesto chiarimenti sull’origine degli allagamenti e sulla chiusura dei tombini, oltre a informazioni sulle attività industriali autorizzate a scaricare nel Controfosso destro del fiume Sarno. Inoltre, ha sollecitato il Comune a intensificare i controlli ambientali nella zona, suggerendo l’uso di droni termici per il monitoraggio degli scarichi illegali e la possibilità di installare una centralina ARPAC per il rilevamento di inquinanti atmosferici.

Misure immediate per la tutela ambientale

Grimaldi ha concluso chiedendo al Sindaco Aliberti di adottare misure immediate per la tutela ambientale e idrogeologica della zona, sottolineando la necessità di un’azione concreta per risolvere la crisi in corso. L’interrogazione è stata inoltrata per conoscenza anche al Prefetto di Salerno e al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.