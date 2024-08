Angri. Il sindaco Ferraioli: “Le politiche sociali non si bloccheranno” e rassicura su soggiorno climatico e altre attività dopo le dimissioni della D’Aniello

«Il soggiorno climatico si farà e non è a rischio». Ad assicurarlo è il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che interviene per rassicurare le famiglie dei ragazzi del Centro Polifunzionale Orsini e le persone diversamente abili della comunità angrese, che da tempo guardano fiduciose a questo momento di inclusione e di svago.

Nessun intoppo

Un soggiorno a cui si guarda con speranza dal momento che l’ultima volta che i disabili doriani sono andati in vacanza risale all’estate del 1999. La notizia delle dimissioni dell’assessore alle Politiche sociali, Maria D’Aniello, aveva fatto temere saltasse tutto anche stavolta ma il primo cittadino ha assicurato che «i soldi ci sono e l’ufficio sta lavorando per garantire il soggiorno». Un po’ più tardi, dunque, ma la vacanza si farà, così come tante altre attività continueranno il proprio corso nonostante la D’Aniello abbia rimesso le proprie deleghe nelle mani del sindaco Ferraioli che gestisce ora in prima persona quella alle Politiche sociali. «Tutte le attività intraprese o programmate continueranno normalmente comprese quelle da programmare », ha continuato il sindaco.

La questione dimissioni

Alla domanda poi se intenda respingere le dimissioni di Maria D’Aniello, risponde che «un assessore che presenta le dimissioni al protocollo, sono efficaci e irrevocabili. Il sindaco non ha facoltà di accettarle o meno, ne prende atto». Tra le iniziative ultime avviate dall’ex assessore vi era pure il cartellone estivo che prevede ogni venerdì serate di musica con balli di gruppo latino americano per giovani e meno giovani nei giardini di Villa Doria e la proiezione in villa di film d’animazione per i più piccoli.

D’Aniello decisa a non mollare

Anche da parte dell’ex assessore arrivano rassicurazioni sui tanti progetti, iniziative e sportelli aperti «continuerà tutto come è stato stabilito, continuerà tutto come se nulla fosse, sono progetti deliberati e pensati per la comunità, bisogna solamente portarli avanti, non c’è nulla a rischio con le mie dimissioni».

Anna Villani