Tutto pronto per la 29esima Sagra del Cavatiello e Stoccafisso a Castel San Giorgio. Le date

CASTEL SAN GIORGIO – È ormai tutto pronto per la 29esima edizione della tanto attesa Sagra del Cavatiello e Stoccafisso, organizzata dall’associazione Santa Barbara di Torello. L’evento, che si terrà dal 22 al 25 agosto presso l’Arena Santa Barbara, promette quattro serate all’insegna della tradizione, della buona cucina e dell’intrattenimento, con inizio alle ore 19 ogni sera.

La presidente dell’associazione, Regina Zambrano, ha espresso grande entusiasmo per l’imminente manifestazione, affermando: “È con immensa gioia che invitiamo tutti a partecipare a questa meravigliosa tradizione. La Sagra del Cavatiello e Stoccafisso non è solo un momento di convivialità e buon cibo, ma anche un’occasione per celebrare la nostra comunità e le nostre radici”.

Il programma della sagra

– 22 agosto, ore 21: “I Giovani della Tammorra di Bagni” faranno ballare i partecipanti al ritmo della musica tradizionale campana.

– 23 agosto, ore 21: Serata dedicata alla musica italiana con “BaRàZè”, un tributo a icone come Claudio Baglioni, Massimo Ranieri e Renato Zero.

– 24 agosto, ore 21: Le “Voci del Sud” offriranno un’esibizione di musica folk e popolare.

– 25 agosto, ore 21: Gran finale con l’energia della band “Skizzekea”.

Oltre alla musica, il vero protagonista sarà il cibo: i cavatielli e lo stoccafisso, preparati con ingredienti di alta qualità e con la passione della cucina tradizionale, offriranno ai presenti un’esperienza culinaria indimenticabile.

La presidente Zambrano ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra l’associazione, la parrocchia di Santa Barbara e la comunità di Torello, ringraziando tutti per il loro supporto e la loro partecipazione attiva: “La collaborazione con la parrocchia e la comunità è fondamentale per il successo di questo evento e per mantenere viva la nostra tradizione. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per condividere insieme momenti di festa, musica e soprattutto buon cibo”.