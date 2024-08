Bonus Convenienti offerti dai Nuovi Casino Online: Mito o Realtà?

I bonus benvenuto per i casino online sono fra le offerte più ricercate su internet. Ma in questa selva di promozioni devi fare molta attenzione: non tutto è ora quello che luccica! In questo approfondimento ti spieghiamo come ti dovrai orientare per trovare i bonus casino più convenienti, quelli che davvero danno un vantaggio, e stare lontano dalle promozioni che promettono tanto ma che in realtà sono solo specchietti per le allodole.

Quali tipologie di Bonus offrono i Nuovi Casino Online?

Prima di darti una serie di consigli su come trovare e infine scegliere i migliori bonus casino del momento, devi avere chiara la panoramica dei bonus forniti dagli operatori. Possiamo distinguerne di 5 tipologie differenti:

1) Bonus benvenuto casino senza deposito: questa offerta ti permette di avere denaro reale e giri gratis alle slot come ringraziamento per aver aperto un conto gioco su un nuovo casino come ad esempio fa Playoro.

2) Bonus con deposito: questa promozione ti permette di avere una percentuale di bonus in base a quanto depositi, con un massimale. Es. 100% fino a 500 euro.

3) Bonus ricarica: questi bonus in genere sono settimanali e anche in questo caso ti danno la possibilità di una percentuale di denaro premio in base al tuo nuovo deposito. In genere sono a importo fisso e non a percentuale.

4) Bonus cashback: in questo caso più giochi e più produci una somma di denaro in rimborso anche in questo caso con una percentuale sul turnover e un massimale.

5) Bonus VIP e programmi fedeltà: i migliori siti di casino online premiano non solo i nuovi clienti ma anche i fedelissimi ed questa tipologia di bonus e pensata proprio a loro ed è spesso personalizzata.

Leggi bene i Termini e Condizioni prima di attivare un Bonus Casino!

Ogni bonus casino per legge deve avere un regolamento chiaro e dettagliato. Lo trovi alla voce termini e condizioni (T&C). E’ importante che prima di aderire a un bonus, sia esso di benvenuto, di ricaricare, cashback o altro, tu abbia chiaro tutte le modalità di erogazione di tale offerta.

In genere nei termini e condizioni dei bonus casino vengono specificati 3 punti fondamentali:

1) I requisiti di scommessa (detti anche rollover) ovvero quanto devi giocare per riuscire a sbloccare il bonus

2) I limiti di tempo cioè entro quanto devi giocare e quando ti verrà erogato il bonus, che non sempre è immediato.

3) Le imitazione sui giochi, ovvero su quali prodotto (esempio slot, roulette, blackjack, casino live) è attivo il bonus

4) L’importo massimo di prelievo, cioè quanto puoi realmente prelevare del bonus che ti è stato assegnato.

Bonus Casino non AAMS vs Bonus Casino AAMS, quali sono i migliori?

Il mondo dei casino online nuovi è sempre in evoluzione ma vede sempre la “sfida” fra i casino non aams, ovvero quelli con licenza di gioco internazionale e i casino aams che invece sono soggetti alle regolamentazione italiana gestita dall’agenzia dei monopoli e delle dogane.

Nella comparazione dei bonus casino abbiamo verificato come, in linea di massima (quindi quasi sempre salvo rare eccezioni) i casino non aams offrano bonus più convenienti e più facili da sbloccare per gli utenti.

Scegli i Casino Online in base al Bonus che ti serve di più

A prescindere che tu scelga di giocare su un casino non aams o su un casino con concessione adm, possiamo dirti che non esiste un casino che sia in assoluto migliore di un altro in tutto e per tutto. A volta un sito ha delle slot che pagano di più, un’altra piattaforma ha giochi da tavolo più moderni e un altro portale offre giochi da casino live in esclusiva.

Per quanto riguarda i bonus casino ti consigliamo di non fermare la tua ricerca solo a quali siano i bonus più ricchi. Prima devi conoscere la tua tipologia di gioco (sei un gambler occasionale, un professionista, un big roller, preferisci i giochi di abilità a quelli ad estrazione…?). Solo allora potrai essere più consapevole nella scelta del bonus e di conseguenza su quale si ti conviene realmente aprire un conto, depositare e giocare i tuoi soldi.

Conclusioni sui Bonus forniti da Nuovi Casino Online

Per rispondere alla domanda dell’argomento di questo articolo, possiamo dirti che i bonus convenienti sono una realtà del mondo dei casino. Bisogna però riuscire a conoscere bene il mercato per poter distinguere i veri bonus di cui ci si può fidare e quelli che invece sono difficili da sfruttare e che quindi, sotto sotto, rischiano di essere una truffa per l’utente.