Sirica: azioni immediate per la valorizzazione del Rio Foce

Il Rio Foce, un tesoro naturale del territorio di Sarno, sta attirando un crescente numero di visitatori da tutta la Campania. Tuttavia, la gestione del sito lascia ancora molto a desiderare, con l’amministrazione comunale di centrosinistra accusata di non riuscire a rispondere adeguatamente alle esigenze di valorizzazione e fruizione di quest’area.

Le dichiarazioni e l’appello di De Luca

Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno in quota Fratelli d’Italia, ha lanciato un appello per un intervento tempestivo da parte del Comune. “È evidente da tempo l’importanza del Rio Foce per il nostro territorio,” ha dichiarato Sirica, criticando la mancanza di azioni concrete da parte dell’amministrazione. Secondo il consigliere, è fondamentale garantire che il sito sia fruibile in modo ottimale, anche attraverso semplici interventi di manutenzione ordinaria, per permettere ai visitatori di apprezzare pienamente le bellezze naturali del luogo.

Sirica ha inoltre sottolineato l’urgenza di un piano di valorizzazione che includa non solo una gestione efficace del flusso turistico, ma anche miglioramenti infrastrutturali per l’accesso e la sicurezza dell’area. “Non possiamo permetterci di sprecare questa opportunità,” ha concluso, auspicando che il Rio Foce diventi presto un punto di riferimento per il turismo naturale in Campania.