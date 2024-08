Nuova apertura di Primark in Campania: si cerca personale, anche over 55

Una grande opportunità di lavoro sta per arrivare in Campania. Primark, il colosso irlandese della moda low-cost, ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita all’interno del Maximall Pontecagnano di Salerno. Per far fronte a questa nuova apertura, l’azienda è alla ricerca di numerosi profili professionali.

Le posizioni aperte

Le selezioni sono rivolte a candidati di tutte le età, offrendo opportunità sia per i giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro, sia per i lavoratori più esperti. Le figure ricercate spaziano da addetti alle vendite a responsabili di reparto e di negozio. I contratti offerti saranno sia a tempo determinato che indeterminato, con possibilità di lavorare part-time o full-time.

Un’opportunità per tutti

Primark è nota per essere un’azienda inclusiva che offre pari opportunità a tutti. Non solo giovani, quindi, ma anche lavoratori over 55 potranno candidarsi e trovare un’occupazione stabile e gratificante. L’azienda offre inoltre un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, con possibilità di crescita professionale.

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte presso il nuovo negozio Primark di Salerno, è sufficiente consultare il sito ufficiale dell’azienda e inviare la propria candidatura online. Sul portale saranno indicati tutti i dettagli sulle posizioni disponibili, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni.

Un piano di espansione ambizioso

L’apertura del nuovo punto vendita a Salerno si inserisce all’interno di un più ampio piano di espansione di Primark in Italia. L’obiettivo dell’azienda è quello di raggiungere quota 21 negozi sul territorio nazionale entro il 2025, creando oltre 600 nuovi posti di lavoro.