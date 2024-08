Angri. Area mercatale ex scalo ferroviario: servono 100.000 euro per il completamento

Per completare il parcheggio e la nuova area mercatale dell’ex scalo merci delle ferrovie, a Corso Vittorio Emanuele, sarebbero ancora necessari centomila euro. A rivelarlo sono fonti vicine all’amministrazione comunale, sottolineando l’urgenza di reperire questi fondi per portare a termine il progetto. L’area mercatale, che dovrebbe essere parte integrante del parcheggio, necessita di ulteriori opere di adeguamento alla pavimentazione per poter ospitare anche il settore alimentare. Tra gli interventi previsti, vi è, infatti, l’installazione di un pavimento idoneo e la realizzazione di sotto servizi per la raccolta delle acque reflue prodotte dagli ambulanti. Inoltre, è necessario installare un ulteriore bagno per i servizi igienici.

Nessun capitolato previsto

Nella prima fase dei lavori, sono stati impiegati circa 40.000 euro per asfaltare la parte ancora sterrata del parcheggio. Tuttavia, nel bilancio di previsione attuale non sono stati previsti ulteriori fondi per terminare l’area mercatale. Per questo motivo, l’assessore al bilancio, delega attualmente detenuta dal sindaco Cosimo Ferraioli, dovrebbe, nel caso di specie, procedere con una variazione del bilancio. Una variazione al bilancio che dovrebbe poi essere presentata e approvata in sede di consiglio comunale, un iter che si preannuncia lungo e complesso.

Natalia Pepe