Pagani valuta il ripristino del servizio scuolabus dopo anni, strategico per le periferie, in vista del nuovo anno scolastico

Scuolabus, Comune di Pagani a lavoro. De Prisco guarda alla periferia

La città di Pagani si prepara al nuovo anno scolastico e l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di arrivare dopo diversi anni il servizio di scuolabus. Un servizio strategico soprattutto per chi vive in periferia.

Avvio dell’anno scolastico

L’amministrazione del sindaco Lello De Prisco già da giugno scorso è al lavoro per preparare nel migliore dei modi l’avvio dell’anno scolastico 2024-25. In primo luogo quello strutturale, con tanti plessi che sono stati interessati da opere di manutenzione e controllo di aspetti specifici che durante gli scorsi anni hanno prodotto non poche problematiche, come i sistemi di riscaldamento.

Gli obiettivi dell’ente

L’ente non sta operando solo in ottica “conservativa”, ma anche per garantire nuovi servizi che possano migliorare l’accessibilità ai luoghi scolastici. In tal senso è stata persa in carico l’idea di costituzione di un servizio di trasporto pubblico scolastico comunale, grazie magari anche all’aiuto dell’azienda consortile che cura le politiche sociali paganesi “Agrosolidale”.

L’annuncio di De Prisco

A darne notizia il sindaco Lello De Prisco: «Quest’anno vorremmo far partire il servizio di trasporto scolastico soprattutto per le scuole locate in periferia. Ci stanno lavorando l’assessore Maria Stella Longobucco e la dottoressa Carmen Ferraioli. Quello del servizio scuolabus, del resto, è un nostro obiettivo dichiarato».

Le richieste per il servizio

A dare maggiore concretezza all’iniziativa saranno anche le richieste che perverranno a palazzo San Carlo, quando nelle prossime settimane verrà pubblicato l’avviso pubblico di adesione. Insieme ai buoni libri e alla mensa scolastica, già pronta a partire entro l’inizio di ottobre, i genitori paganesi potranno così godere di un altro servizio importante, quello del trasporto.

Alfonso Romano