Angri. Area pedemontana Via Ponte Aiello, ma è sicura? (Video)

In vista delle allerta meteo, cresce la preoccupazione per il tratto terminale di via Ponte Aiello, che collega l’area pedemontana alla strada dell’acquedotto di Via Monte Taccaro ad Angri. Questo tratto presenta evidenti criticità di natura idrogeologica, poiché un tempo fungeva da canale di confluenza per le acque provenienti dalla montagna e oggi anche ricettacolo di conferimenti di rifiuti. Non è ancora chiaro a quale ente spetti la competenza per mettere in sicurezza e mitigare i rischi di dissesto idrogeologico in questa zona, che viene regolarmente percorsa da veicoli e persone dirette verso l’area pedemontana per attività fisiche e sportive.

Segnalazioni a vuoto

Nonostante le segnalazioni, la strada continua a versare in condizioni critiche con possibili movimenti franosi, con evidenti pericoli per la sicurezza pubblica. La situazione è stata denunciata più volte, con richieste di intervento immediato per la messa in sicurezza dell’area. Il tratto stradale è stato segnalato sia al Comune di Angri che al Consorzio di Bonifica, ma a oggi non si è registrato nessun minimo intervento risolutivo.

Clima avverso

Il dissesto idrogeologico rappresenta una minaccia costante per l’area, esacerbata dalle condizioni meteorologiche avverse e dalle forti piogge, che potrebbero peggiorare ulteriormente la stabilità del terreno in un futuro nemmeno troppo remoto. L’urgenza di un intervento tempestivo è cruciale, soprattutto in previsione di possibili fenomeni alluvionali e franosi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di residenti e passanti.

Il servizio è di Gianmarco Amato