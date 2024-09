Scafati, senso unico in Via Velleca la strada del Liceo Caccioppoli per garantire anche il passaggio dei mezzi di soccorso

Scafati, senso unico in Via Velleca la strada del Liceo Caccioppoli per garantire anche il passaggio dei mezzi di soccorso

Cresce la polemica a Scafati tra i residenti riguardo al doppio senso di circolazione su Via Domenico Velleca, che secondo loro mette in pericolo sia gli abitanti che gli studenti del vicino liceo scientifico “Renato Caccioppoli”. A sollevare la questione è stato il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, che ha chiesto l’istituzione di un senso unico per prevenire possibili tragedie in futuro. «L’istituzione del senso unico di marcia è una misura necessaria e urgente per risolvere la problematica», ha spiegato l’ex presidente del consiglio comunale scafatese.

Oggetto di discussioni

La zona limitrofa al liceo scientifico “Renato Caccioppoli” è da anni oggetto di discussioni a causa del traffico intenso e degli ingorghi durante gli orari di entrata e uscita degli studenti. Di notte, i residenti segnalano frequentemente la presenza di giovani che creano movida con comportamenti scellerati, come impennate a bordo di scooter e moto.

Situazione critica

La situazione in via Domenico Velleca è particolarmente critica, con la strada che riesce a malapena a contenere due auto in senso di marcia opposto, specialmente quando i veicoli parcheggiati in divieto di sosta restringono ulteriormente il passaggio. Santocchio sottolinea che il doppio senso non solo influisce sulla viabilità, ma complica anche le operazioni di spazzamento da parte dei mezzi della società Acse, che sono ostacolati dai veicoli in sosta vietata.

Abbandono illecito dei rifiuti

Questo problema contribuisce all’abbandono illecito dei rifiuti, come evidenziato dal coordinatore di Fratelli d’Italia Mario Santocchio. Inoltre, Santocchio segnala che, a partire da settembre, la strada ritorna a essere frequentata dagli studenti del liceo, costretti a districarsi tra auto e rifiuti in assenza di marciapiedi. Anche i mezzi di soccorso, come quelli del 118, hanno difficoltà a transitare.

Situazione da valutare

Di fronte a queste problematiche, è stato lanciato un appello all’assessore delegato alla sicurezza stradale, Angelo Matrone. Sebbene l’assessore non abbia rilasciato dichiarazioni, ha fatto sapere di essere pronto a valutare la situazione, che rappresenta una delle tante criticità in un territorio caratterizzato dalla scarsità di arterie e sbocchi in punti di forte interesse.

