L’associazione Codici al fianco dei cittadini per risolvere i problemi del Superbonus 110%

Un’infinità di problemi e situazioni critiche senza apparenti vie d’uscita: questo è ciò con cui molti condomini e privati stanno facendo i conti a causa del Superbonus 110%. L’iniziativa volta a incentivare la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici non ha sempre prodotto i benefici attesi, come dimostrano le numerose segnalazioni raccolte dagli sportelli dell’associazione Codici, che si è mobilitata per fornire supporto a cittadini e piccole imprese.

“Il Superbonus 110% ha generato problematiche molto complesse,” spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, “così come danni economici significativi. Tra i principali disagi segnalati ci sono lavori mai iniziati, cantieri bloccati o interventi che non hanno portato i risultati previsti. A questo si aggiungono le difficoltà fiscali, in particolare quelle legate alla cessione del credito con le banche. Inoltre, i continui cambiamenti normativi hanno ulteriormente alimentato il caos. La nostra associazione è impegnata a offrire assistenza legale a chi ha problemi legati al Superbonus 110%. La questione è complessa e spesso delicata, soprattutto per chi ha dovuto pagare di tasca propria per correggere lavori incompleti o mal eseguiti. Tuttavia, una soluzione è possibile, ed è proprio ciò che stiamo cercando di offrire con i nostri esperti”.

I cittadini e i titolari di piccole imprese danneggiati dal Superbonus 110% possono contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o inviando un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.