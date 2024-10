Pagani: il Comune cerca sponsor per la manutenzione del verde urbano

L’amministrazione comunale di Pagani, sotto la guida del sindaco Lello De Prisco, ha lanciato una nuova iniziativa per migliorare la manutenzione del verde urbano, coinvolgendo attivamente i privati. La proposta, rivolta ad aziende e attività locali, permette di sponsorizzare aree pubbliche come rotatorie, piazze, aiuole spartitraffico e spazi verdi. In cambio, gli sponsor avranno la possibilità di promuovere la propria immagine attraverso l’installazione di targhe pubblicitarie in queste zone.

L’iniziativa

Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle difficoltà economiche che affliggono molte amministrazioni locali, spesso alle prese con risorse sempre più limitate per la gestione e la cura del territorio. Con l’aiuto dei privati, si mira a garantire la manutenzione di numerosi spazi verdi, che non solo rappresentano un patrimonio ambientale per la città, ma sono anche punti di riferimento per la comunità, frequentati quotidianamente dai cittadini.

Le aree interessate

Tra le aree individuate per questo progetto ci sono rotatorie, aiuole e piazze situate in punti strategici della città, come l’area circostante l’ospedale e zone centrali del tessuto urbano. L’iniziativa punta non solo a migliorare l’aspetto estetico della città, ma anche a promuovere una maggiore sensibilità e rispetto per l’ambiente da parte dei cittadini.

L’assessore Alfonso Romano ha sottolineato l’importanza di creare una sinergia tra pubblico e privato per mantenere decorosi gli spazi urbani in un periodo in cui le risorse comunali sono limitate. Ha invitato le aziende interessate a collaborare con il Comune per contribuire alla tutela del territorio, offrendo loro in cambio un’ottima visibilità in aree di forte passaggio.

I privati interessati a prendere parte all’iniziativa possono contattare gli uffici comunali per discutere le modalità di sponsorizzazione. Questa collaborazione tra pubblico e privato non solo aiuterà a preservare il patrimonio verde della città, ma rafforzerà il legame tra istituzioni e comunità economica locale, contribuendo a migliorare la qualità della vita a Pagani.

Fonte La Città