Ultim’ora, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere. Tensione nel napoletano

Tensione ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un uomo sta minacciando di farsi esplodere, presumibilmente con una bombola di gas. L’episodio si sta svolgendo in un’abitazione di via Girardi, una strada nel cuore del quartiere, che è stata immediatamente chiusa dalle autorità. Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e cercare di evitare il peggio.

Le informazioni sono ancora frammentarie e in aggiornamento, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per gestire la situazione e scongiurare il pericolo per i residenti e per lo stesso uomo coinvolto.

Fonte ANSA

Foto La Repubblica