Volkswagen Tayron, la sorella maggiore della Tiguan 

Volkswagen Tayron, a partire da marzo 2025 sarà disponibile l’erede della Tiguan Allspace. Più lunga di 23 cm, la Tayron offre opzioni a 5 o 7 posti (le poltroncine della terza fila sono adatte soprattutto ai bambini e disponibili come optional). Con una lunghezza di 477 cm, è un SUV che si distingue per il suo design grintoso e dinamico, condividendo la piattaforma MQB evo con la Tiguan.

Prodotta a Wolfsburg, la Volkswagen Tayron vanta un frontale alto e fari a LED sottili, con opzioni adattive ed a matrice di LED. Elegance e R-Line, le versioni più ricche, offrono dettagli esclusivi. Quali? Cerchi in lega da 19 pollici ed inserti specifici che esaltano rispettivamente eleganza e sportività. Anche il logo illuminato e le nervature lungo la fiancata contribuiscono al look distintivo del veicolo.

La dotazione di serie include nove airbag, climatizzatore automatico trizona, sistema multimediale con schermo da 12,9”, Apple CarPlay, Android Auto wireless ed assistente vocale. L’allestimento Elegance aggiunge dettagli in legno e comfort come il portellone motorizzato e l’accesso senza chiave. A richiesta, sono disponibili tetto panoramico, sedili in pelle con ventilazione e massaggio e altro ancora.

L’interno della Volkswagen Tayron è pensato per offrire comodità e flessibilità. Il divano posteriore, regolabile in inclinazione e posizione, è dotato di accessori pratici come un doppio portabibite e supporto per tablet. La capacità del bagagliaio varia da 345 a 850 litri per le versioni a sette posti, e arriva fino a 885 litri per quelle a cinque posti.

La Volkswagen Tayron offre motori turbo benzina e diesel, incluse versioni mild e plug-in hybrid. Le ibride plug-in, disponibili solo a 5 posti, dispongono di una batteria da 19,7 kWh che riduce leggermente la capacità del bagagliaio (715 litri). Le potenze variano da 150 a 272 CV, tutte abbinate ad un cambio automatico DSG a doppia frizione.