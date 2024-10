Angri e Palmese si dividono la posta in palio nel derby campano

Il derby campano del girone H termina in parità con le squadre che si dividono la posta in palio.

Angri e Palmese si dividono la posta in palio, termina 1-1 al “Novi”. La squadra di mister Scorsini nella prima frazione è apparsa sotto tono, mentre negli ultimi 45 minuti i doriano hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, pareggiandola.

Angri-Palmese 1-1: la cronaca

Comincia la partita al “Pasquale Novi” di Angri e dopo pochi secondi primo squillo della Palmese con Santarpia che arrivato in area di rigore ci prova col destro, ma Viscovo si distende bene e sventa la minaccia.

Risposta dei grigiorossi con Tandara che al limite dell’area di rigore si gira e tira verso lo specchio della porta, Pollini blocca la sfera.

Ancora Angri, questa volta con Petricciuolo che prova ad accentrarsi e calciare, palla che termina però sull’esterno della rete. Al 15º minuto di gioco la Palmese va vicina al vantaggio con Orefice che si accentra e prova a piazzarla dal limite, palla che esce di poco a lato. La Palmese sblocca la partita al minuto 35 con Santarpia che a tu per tu con Viscovo non sbaglia e insacca la palla in rete.

L’Angri poco prima della fine del primo tempo sfiora il goal con Petricciuolo che non riesce a metterla dentro grazie ad un super intervento della retroguardia difensiva ospite.

La prima frazione di gioco termina dopo 2 minuti di recupero sul risultato di 0-1 a favore della Palmese.

Il primo squillo della ripresa è dell’Angri, con Pappalardo che ci prova da fuori ma Pollini in tuffo respinge la sfera.

I grigiorossi sfiorano il pari qualche istante piu’ tardi, con un’azione sull’out di destra; Rondinella pennella un ottimo cross in area di rigore e la Palmese sfiora un’autorete, con la palla che finisce in corner.

E dal corner nasce il pari dell’Angri con Ciriello che stacca di testa e insacca la palla nell’angolino.

C’è solo l’Angri in campo e sfiora anche il vantaggio, questa volta con Petricciuolo che con un doppio passo supera l’avversario, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Prova a rendersi pericolosa anche la Palmese col neo-entrato Fusco che impegna Viscovo; si distende bene e blocca in due tempi.

Nel finale l’Angri prova a vincerla a tutti i costi, dagli sviluppi di un corner è Emmanouil a staccare di testa, palla che però esce alta sopra la traversa.

La partita termina dopo 5 minuti di recupero con il risultato finale di 1-1.

Angri-Palmese 1-1: il tabellino

Angri : Viscovo, Ciriello, Puca, Tandara, Rosolino (56′ Lombardo), Severino (60′ Kljajic), Pappalardo (60′ Spunticcia), Vogiatzis, Emmanouil, Rondinella, Petricciuolo (93′ Gaeta). A disposizione: Borrelli, Sepe, Gargiulo, Feito, Marasco. ALL: Marco Scorsini

Palmese : Pollini, Virgilio (71′ Ceparano), Galeotafiore, Tazza (88′ D’orsi), Volpe (80′ Figliolia), Orefice (66′ Peluso), Santarpia, Manu Denis Nana (62′ Fusco), Aquino, Manzi, Okojie. A disposizione: Muraca, Mirante, Fortunato, Coppola. ALL: Teore Grimaldi

AMMONITI : Virgilio (P), Kljajic (A), Vogiatzis (A)

MARCATORI : Santarpia (P), Ciriello (A)

ANGOLI : 5-4

RECUPERO : 2′ PT, 5′ ST

ARBITRO: Marco Schmid

ASSISTENTE 1: Piergiorgio Stotani

ASSISTENTE 2: Paolo Bianchi