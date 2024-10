Nocera Inferiore. Programma istituzionale per la ricorrenza dell’1 e del 2 novembre

Sabato 2 novembre, presso il cimitero comunale, è prevista la commemorazione dei defunti, con il raduno delle autorità civili, militari e religiose. Alle ore 10.30, saranno deposte le corone di alloro alle vittime del terremoto del 1980, al monumento dei Vigili Urbani, ai Caduti di tutte le guerre e, infine, sarà deposto un cuscino ai bambini mai nati. Alle ore 16 sarà celebrata la santa messa da monsignor Giuseppe Giudice. Per le ricorrenze dell’1 e del 2 novembre, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito da e verso il Cimitero Comunale. Il servizio navetta sarà attivo dalle 8 alle 18 secondo due percorsi.

Primo percorso

Nocera F.S. – via Roma – via Garibaldi – via Barbarulo via Atzori – via Apostolico Montalbino – via De Concilis – via Montalbino – via Pentapoli – via Atzori – via Vescovado – via Ricco – via Intercomunale Santa Croce – viale San Francesco – Ospedale – via F. Ricco Cimitero – via Cupa del Serio – via dei Filangieri – via Palumbo – via Cupa del Serio – Rampe Chivoli – via Villanova – S. Mauro – via Pascoli – via Durano – via S. Pietro – via D’Alessandro – via Napoli – Cavalcavia Gabola – S. Chiara – via Libroia – via Giordano – via N.B. Grimaldi – Nocera F.S.

Secondo percorso

Nocera F.S. – via Grimaldi – Cavalcavia Gabola – via Napoli – via D’Alessandro – via Cicalesi – via G. Pascoli – S. Mauro – via Villanova – Rampe Chivoli – via Cupa del Serio – via Palumbo – via dei Filangieri – via Cupa del Serio – Cimitero – via Ricco – via Marconi – Ospedale – viale San Francesco – via Intercomunale Santa Croce – via Atzori – via Vescovado – via Alveo Rullo – via San Prisco – via Montalbino – via Pentapoli – via Atzori – via Barbarulo – via Grimaldi – via Canale – via Dodecapoli Etrusca – via Rea – via Astuti – Nocera F.S.

«Dopo l’introduzione in via sperimentale dello scorso anno, come amministrazione comunale abbiamo istituzionalizzato il servizio di trasporto gratuito per i disabili e abbiamo dotato il Cimitero Comunale di due sedie a rotelle per accompagnare anziani e disabili all’interno del camposanto» spiega Francesco Cicalese, assessore ai Servizi Cimiteriali.

Per prenotare il servizio di trasporto gratuito per disabili, è necessario telefonare (almeno un giorno prima) al numero 3791444014 dell’associazione di Protezione Civile Noi con Voi per fissare l’appuntamento. Il servizio trasporto sarà così disponibile al giorno e all’orario concordato dall’abitazione dell’utente fino al Cimitero e viceversa.

«Il cimitero comunale è quotidianamente alla nostra attenzione, questa amministrazione comunale s’impegna per mantenere in ordine il luogo dove riposano i nostri defunti. Abbiamo rinnovato i servizi di trasporto gratuito, anche per i disabili, per consentire a tutti di onorare la memoria dei propri cari scomparsi» dichiara il sindaco Paolo De Maio.