Ci siamo, al via Sabato 16 novembre alle ore 20:45, la 27esima edizione di Scenari pagani (video)

Sabato 16 novembre alle ore 20:45, presso l’Auditorium teatro Sant’Alfonso Maria de Liguori di Pagani parte la rassegna teatrale Scenari pagani 2024-2025 dal titolo «Corpi di scena», un progetto culturale ideato e diretto da Nicolantonio Napoli, direttore artistico di Casa Babylon Teatro.

Toccherà tagliare il nastro a Antonio Rezza (foto) e Flavia Mastrella con lo spettacolo 24 FRATTO_X

Questo percorso, articolato in otto appuntamenti che si susseguiranno da novembre ad aprile, rappresenta un invito alla scoperta del teatro in tutte le sue forme, puntando alla valorizzazione della bellezza e della potenza espressiva del corpo come strumento di narrazione e arte.

“La rassegna si distingue per la sua originalità e varietà, raccogliendo spettacoli che si muovono tra il teatro contemporaneo, la danza, la sperimentazione e la performance”, ci spiega Nicolantonio Napoli, “ciascun evento è pensato per esplorare, attraverso linguaggi artistici innovativi e coinvolgenti, tematiche universali e attuali, capaci di interrogare lo spettatore e di immergerlo in scenari emotivi intensi, spettacoli coraggiosi, spericolati, sfrontati, spavaldi, declinati con i linguaggi del contemporaneo e rappresentati da corpi, oltre che vivi, ben presenti in scena, taglienti, pungenti, corrosivi, sarcastici, provocatori”.

Il progetto Scenari pagani è arrivato alla sua 27esima edizione, motivo questo di grande importanza per l’associazione, traducendosi come punto di riferimento per il territorio, grazie alla attenzione e cura, che Nicolantonio, con grande cura ha selezionato artisti e compagnie che meglio incarnano lo spirito di «Corpi di scena», concependo un programma che non solo celebra il corpo, ma ne indaga anche i limiti, le potenzialità espressive, e il ruolo di veicolo di storie e emozioni.

Gli spettacoli in programma nel 2024

16 novembre; Antonio Rezza in “Fratto X” il

13 dicembre; Ebbanesis in “Bek Steig”

Gli spettacoli in programma nel 2025

8 febbraio; Concita De Gregorio, “Un’ultima cosa”,

1° marzo; Sotterraneo in “L’angelo della storia”,

8 marzo; “Muratori” di Edoardo Erba per la regia di Peppe Miale con Angela e Massimo De Matteo e Francesco Procopio,

15 marzo; Sara Bevilacqua in “Stocc Ddò”,

28 marzo; “Mare di ruggine” per la regia di Antimo Casertano,

4 aprile “Rimbambimenti” di Andrea Cosentino.

Anche quest’anno la tradizione, si rinnova la collaborazione con “Ritratti di territorio”, il progetto culturale delle giornalista Nunzia Gargano che curerà lo spazio “AperiSpettacolo” con i partner fissi “Famiglia Pagano 1968” e “Pepe Mastro Dolciere”.

La rassegna si inserisce in un più ampio disegno di promozione e diffusione della cultura teatrale, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla bellezza di spettacoli che vanno oltre la semplice rappresentazione, diventando veri e propri scenari emotivi e esperienze immersivi che promettono di lasciare un segno profondo.

Ogni appuntamento di «Corpi di scena» si preannuncia come un’esperienza totalizzante, capace di portare il pubblico a vivere il teatro in modo diverso e più intimo, in una stagione che si prospetta ricca di emozioni, riflessioni e innovazione artistica sotto la guida artistica di Nicolantonio Napoli, un percorso che, appuntamento dopo appuntamento, saprà dare vita a otto scenari di grande intensità e significato.

Info: mob. 328 9074079 – 3208122916 / E-mail: info@casababylon.it / oppure visita il sito www.casababylon.it

L’intervista a Nicolantonio Napoli