Nocera Superiore, lavori di manutenzione. Tratto di Via Nazionale chiuso al traffico dalle 21:00 alle 06:00

Lavori di Messa in Sicurezza e Ripristino del Manto Stradale su Ex SS 18 (II Lotto)

Nocera Superiore – Da giovedì 14 novembre 2024 a sabato 16 novembre 2024, la strada in Via Nazionale (tratto tra Via Cavour e Via Petraro Pucciano), a cavallo tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore, sarà interessata da lavori notturni di manutenzione. Le attività, che includono fresatura, ricarica binder e pavimentazione finale, si svolgeranno nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 per limitare al minimo i disagi per i cittadini.

Sicurezza stradale

Per garantire la sicurezza durante i lavori, verrà istituito un senso unico alternato e sarà imposto il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto coinvolto. Questo intervento fa parte del piano di messa in sicurezza definitiva della Via Nazionale (Ex SS18), che culminerà con l’asfaltatura dell’ultimo tratto verso Nocera Inferiore.