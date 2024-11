Paganese. Via al progetto per la sensibilizzazione sull’adozione dei cani

Ancora una grande iniziativa da parte della Paganese Calcio 1926 che insieme all’Istituto San Giuseppe ed al Canile di Pagani vorrà sensibilizzare i cittadini sull’adozione ed il benessere dei cani.

Il comunicato

La Paganese Calcio 1926 è lieta di annunciare una speciale iniziativa in collaborazione con l’Istituto San Giuseppe e il Canile di Pagani, volta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’adozione responsabile e del sostegno ai nostri amici a quattro zampe.

In occasione della gara Paganese – Terracina, in programma questa domenica, alcuni cuccioli del Canile di Pagani scenderanno in campo insieme ai calciatori poco prima del fischio d’inizio, regalando un momento di dolcezza e attenzione a una causa che ci sta molto a cuore.

Per l’occasione, nei pressi della Tribuna dello Stadio Marcello Torre saranno allestiti stand informativi gestiti dai volontari del canile, dove i tifosi potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per adottare un cucciolo o contribuire con una donazione volontaria per supportare le attività del rifugio.

Con questa iniziativa, vogliamo ribadire l’importanza di fare squadra non solo sul campo, ma anche nella nostra comunità, unendo sport, educazione e solidarietà. Vi invitiamo a partecipare numerosi per sostenere questa nobile causa e vivere una giornata all’insegna dell’amore per lo sport e per gli animali.