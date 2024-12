Napoli e provincia. Le operazioni dei Carabinieri sul territorio: i dettagli nell’articolo

Uomini e donne dell'Arma dei Carabinieri, impegnati ogni giorno a Napoli e provincia, svolgono operazioni mirate per contrastare fenomeni criminali in aumento. I risultati ottenuti evidenziano un impegno costante nella lotta alla criminalità, con l'obiettivo di garantire sicurezza e normalità sul territorio.

Qualiano, controlli dei Carabinieri: arrestato 30enne con botti illegali, denunciati 4 ladri d’appartamento

Qualiano, i Carabinieri hanno condotto un ampio servizio di controllo sul territorio, per garantire sicurezza in vista del Capodanno. Durante le operazioni di perquisizioni e posti di controllo, sono state identificate 67 persone e verificati 36 veicoli.

Un uomo di 30 anni, incensurato, è stato arrestato dopo che i militari hanno perquisito la sua abitazione, scoprendo e sequestrando 194 candelotti di tipo cobra, per un totale di quasi 10 kg, usati per la fabbricazione di botti illegali. Il controllo rientra nelle misure per contrastare la vendita di materiale esplosivo non autorizzato.

Nel contempo, i Carabinieri hanno denunciato quattro giovani, di età compresa tra i 17 e i 24 anni, per tentato furto in appartamento. I ragazzi sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di un’auto, e durante il controllo sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, torce e guanti, utilizzati per i reati predatori.

Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati anche 20 grammi di hashish trovati nelle aree comuni. Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli continueranno nei prossimi giorni per mantenere alta la sicurezza nella zona.

Casalnuovo e Portici: Botti di Capodanno, i controlli dei Carabinieri tra bombe carta e un 15enne con un candelotto pericoloso

Con l’avvicinarsi della notte di Capodanno, i Carabinieri intensificano i controlli in tutta la provincia di Napoli.

A Casalnuovo di Napoli, i militari della Tenenza locale hanno effettuato numerose perquisizioni nelle aree comuni delle palazzine popolari di via 219.

Nei portici dell’isolato 6 di viale dei Pini, i Carabinieri hanno rinvenuto ben 29 bombe carta, per un peso complessivo di 4 chili. I manufatti, artigianali e particolarmente pericolosi, sono stati prontamente sequestrati dal nucleo artificieri dei Carabinieri.

A Portici, invece, i Carabinieri sono intervenuti in piazza Poli dopo segnalazioni di esplosioni di petardi.

Sul posto, i militari hanno fermato un ragazzino di 15 anni, che, al loro arrivo, ha consegnato spontaneamente un candelotto Cobra da 50 grammi, un pericoloso petardo modello K33.

Questo stesso tipo di candelotto era stato fabbricato nella casa esplosa a Ercolano qualche tempo fa, dove persero la vita tre giovani. Il petardo sequestrato, che avrebbe potuto causare gravi danni, è stato messo sotto sequestro.

Il minorenne è stato denunciato per accensione ed esplosioni pericolose e affidato alla madre, probabilmente sollevata nel vedere che suo figlio stesse bene, ma certamente delusa per l’accaduto.

Controlli nella movida napoletana: 6 denunciati e 8 scooter sequestrati dai Carabinieri

Proseguono i servizi di controllo straordinari nelle aree della movida a Napoli, con particolare attenzione al quartiere Chiaia e al centro storico. I Carabinieri del Comando Provinciale, impegnati in una serie di operazioni mirate, hanno identificato 306 persone e controllato 122 veicoli, portando al bilancio di 59 contravvenzioni al Codice della Strada. I principali trasgressori sono stati automobilisti senza cinture di sicurezza e motociclisti privi di casco. In totale, sono stati sequestrati 8 scooter, a seguito di irregolarità e violazioni alle normative. La battaglia contro i parcheggiatori abusivi è proseguita senza sosta: i Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato 5 persone che, già sottoposte a misure restrittive, sono state sorprese a esercitare l’attività illecita. Un altro episodio di rilievo ha visto il fermo di un giovane che, alla guida della sua auto, ha attraversato contromano Piazza Museo, rifiutandosi di sottoporsi all’alcol test. Il ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per il comportamento pericoloso. Le operazioni continuano a garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate della città, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi e illeciti.