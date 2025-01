Angri: 5,5 milioni di euro per la bonifica dell’ex discarica di via Santa Lucia

Un importante passo avanti per la tutela dell’ambiente e la riqualificazione del territorio: il Comune di Angri ha ottenuto un finanziamento record di 5,5 milioni di euro dalla Regione Campania per la bonifica dell’ex discarica di via Santa Lucia. Dopo oltre trent’anni di abbandono, quest’area potrà finalmente essere risanata, segnando una svolta storica per la città.

Angri si è classificata al primo posto tra i comuni beneficiari dei fondi previsti dal Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, che destina circa 29 milioni di euro a interventi mirati alla protezione ambientale e alla riduzione dell’inquinamento. Questo risultato rappresenta non solo la chiusura di una pagina critica per la città, ma anche un importante passo verso un futuro più sostenibile per tutta la comunità.