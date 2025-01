Nocera Inferiore, gli ultras della Nocerina raccolgono oltre 31mila euro per la Tin

Ben 31.838 euro grazie alle donazioni raccolte durante la vigilia di Natale in Piazza del Corso e attraverso i salvadanai posizionati in numerose attività commerciali delle due Nocera.

Ancora un grande successo per l’iniziativa benefica organizzata dagli ultras della “Curva Sud Nuvkrinum” della Nocerina, lo riporta “Il Mattino”. Quest’anno la raccolta ha raggiunto una cifra da record, totalizzando ben 31.838 euro grazie alle donazioni raccolte durante la vigilia di Natale in Piazza del Corso e attraverso i salvadanai posizionati in numerose attività commerciali delle due Nocera.

Dal primo anno a oggi, l’iniziativa ha permesso di raccogliere 140.657 euro, destinati all’acquisto di apparecchiature elettromedicali e attrezzature sanitarie per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Quest’edizione è stata particolarmente sentita, dedicata alla memoria di Silvio Adinolfi, tifoso che nove anni fa lanciò questa iniziativa solidale, subito supportata dal dottor Attilio Barbarulo, medico del reparto Tin. «Grazie a chiunque abbia donato, senza differenze tra chi ha dato 50 centesimi o 100 euro. Abbiamo coronato il sogno di raggiungere il massimo risultato», ha dichiarato Barbarulo, riconoscendo l’immenso cuore della comunità.

Negli anni passati, grazie ai fondi raccolti, sono stati acquistati strumenti fondamentali per la rianimazione neonatale, tra cui una sonda ultrasuonografica, un neo-blender per ossigenoterapia, tre respiratori neonatali, materiale per la rianimazione e un trapano per accesso infusivo intraosseo. Anche quest’anno, come da prassi, saranno i medici del reparto a indicare le attrezzature più necessarie per le cure dei piccoli pazienti, che Barbarulo definisce affettuosamente «i più piccoli dei piccoli».