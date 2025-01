Canone RAI 2025: via lo sconto, ritornano i 90 euro

Niente più ribasso a 70 euro, durato solo per il 2024. Nel 2025 si torna così alle care vecchie abitudini: il Canone RAI sale di nuovo all’importo annuale di 90 euro, com’era stato fino al 2023 con rate mensili di 9 euro, come previsto dal sistema di addebito sulle bollette elettriche.

Chi desidera chiedere l’esenzione ha tempo fino al 31 gennaio per farlo. Ecco una panoramica dei requisiti e delle modalità per ottenere l’esonero.

Chi ha diritto all’esenzione del canone Rai?

L’esenzione dal canone Rai si applica a tre categorie di persone:

Over 75 con reddito basso: Se il reddito complessivo di una persona di età superiore ai 75 anni e del suo coniuge non supera gli 8.000 euro (soglia valida dal 2018), è possibile ottenere l’esenzione. Diplomatici e militari stranieri: Questi soggetti sono esentati dal pagamento del canone Rai. Chi non possiede una televisione: Se una persona non detiene un televisore, può richiedere l’esenzione annuale, presentando ogni anno una dichiarazione sostitutiva.

Over 75 con reddito basso: Come funziona?

L’esenzione spetta per tutto l’anno se il 75° compleanno è stato raggiunto entro il 31 gennaio. Se il compleanno è avvenuto tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esenzione vale solo per il secondo semestre. Se le condizioni di esenzione non cambiano, non è necessario presentare una nuova dichiarazione ogni anno.

Chi non possiede una TV: Come richiedere l’esenzione?

Dal 2016, la detenzione di un televisore è presunta per chi ha un contratto di fornitura elettrica residenziale.

Chi non possiede una TV deve dichiararlo ogni anno, entro il 31 gennaio. Questo va fatto compilando la “Dichiarazione sostitutiva di non detenzione” nel quadro A del modello apposito. È importante presentare la dichiarazione anche se è stata fatta in passato.

Scadenze importanti entro il 31 gennaio 2025, occorre:

Presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della TV (se applicabile).

Pagare il canone con il modello F24 se si è esenti dall’addebito tramite bolletta elettrica (ad esempio, se non si ha una fornitura elettrica domestica residenziale).

Modalità di Presentazione della Dichiarazione

La dichiarazione può essere presentata tramite:

L’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate

Intermediari abilitati (Caf, professionisti)

Raccomandata senza busta all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate

Posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente

L’esenzione può essere richiesta anche dagli eredi, se l’utenza elettrica è intestata a una persona deceduta, ma non ci sono apparecchi televisivi nell’abitazione.

Come Pagare il Canone Rai

Se non si è esenti, il canone Rai può essere pagato:

In un’unica soluzione annuale

In due rate semestrali (31 gennaio e 31 luglio)

In quattro rate trimestrali (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre)

Concludendo, per chi non detiene una TV o rientra in altre categorie di esenzione, è fondamentale agire prima del 31 gennaio 2025 per evitare addebiti non desiderati.

>>> QUI IL MODULO PER PRESENTARE L’ESENZIONE <<<