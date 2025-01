Angri. Sicurezza e sensibilizzazione, studenti del Giustino Fortunato incontrano la Polizia Stradale

Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento organizzati presso l’Istituto statale di istruzione superiore “Giustino Fortunato” di Angri, il 21 gennaio si è tenuto un importante incontro formativo sulla sicurezza stradale, che ha visto la partecipazione del personale della Polizia Stradale di Salerno e circa 200 alunni delle classi quinte.

Durante l’evento, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno ha tenuto una lezione in aula, approfondendo temi cruciali per la guida sicura: dagli effetti di alcool, droga e distrazioni sugli incidenti stradali, all’importanza dei sistemi di sicurezza passivi come cinture e caschi. Gli studenti sono stati sensibilizzati sulle condotte da adottare per salvaguardare l’incolumità propria e altrui, e hanno ricevuto informazioni sulle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada.

Successivamente, l’incontro si è spostato nel piazzale dell’istituto, dove i ragazzi hanno visitato il Pullman Azzurro della Polizia Stradale. A bordo, hanno sperimentato un simulatore di guida e visionato filmati che illustravano le drammatiche conseguenze degli incidenti stradali. Un tappeto esperienziale ha consentito loro di affrontare un percorso a ostacoli indossando occhiali speciali che simulano lo stato di ebbrezza alcolica o l’alterazione causata da sostanze stupefacenti.

Grande curiosità ed entusiasmo ha suscitato, infine, la Lamborghini della Polizia Stradale, utilizzata per trasporti urgenti di organi e sangue in tutta Italia. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i futuri patentati alla cultura della sicurezza e della responsabilità sulle strade.