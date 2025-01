Tragico incidente sull’A30 verso Sarno: muore la madre del sacerdote

Non ce l’ha fatta la madre di don Emanuele Di Mare, sacerdote della chiesa della Madonna del Rivaio di Castiglion Fiorentino (Arezzo), coinvolta insieme al figlio in un grave incidente stradale avvenuto lungo l’A30, nella zona nord della provincia di Salerno. L’anziana, 80 anni, è deceduta in ospedale dopo un intervento chirurgico reso necessario dalle ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 20, mentre madre e figlio viaggiavano in direzione Sarno-Salerno, diretti a Ferrandina, in provincia di Matera. L’auto, guidata dal sacerdote 59enne, è finita contro la segnaletica stradale, terminando la corsa contro un paracarro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno, che hanno faticato non poco per estrarre i due feriti dall’abitacolo, completamente accartocciato nella parte anteriore. La madre, in condizioni critiche, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, ma non è riuscita a sopravvivere.

Don Emanuele Di Mare ha riportato ferite più lievi e potrebbe essere dimesso a breve.