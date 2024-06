Sarno, approvato il PUA per Parco Urbano e Centro Multisportivo

Sarno – La giunta comunale di Sarno ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica per la realizzazione del parco urbano di via Ingegno e di un centro multisportivo. La delibera risale al 2 maggio, mentre il 28 maggio il dirigente dell’area tecnica, Francesco Santorelli, ha pubblicato l’avviso dell’entrata in vigore del PUA.

Questi progetti, finanziati con fondi PNRR per la rigenerazione urbana, mirano a potenziare l’offerta di parchi e strutture sportive per i cittadini e a riqualificare via Ingegno. Le aree interessate, confiscate alla criminalità organizzata e classificate dal PUC come di interesse generale, vedranno interventi per un importo di 1.367.044 euro.