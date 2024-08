Distrugge l’edicola votiva: il quartiere Pianesi di Cava De’Tirreni in rivolta

In via Sabato Celano, frazione di Pianesi a Cava de’ Tirreni, una donna di circa 60 anni ha distrutto una statua della Madonna custodita in un’edicola votiva, causando indignazione tra i residenti. Il fatto è avvenuto ieri mattina verso le 8.00, lasciando tutti sconcertati.

Edicola rinnegata

La donna ha dichiarato di non voler l’edicola sulla sua proprietà, ma i residenti, devoti alla statua, sono furiosi. La statua, posta in una teca con un’antica icona di una Madonna con bambino, è stata frantumata nonostante una diffida legale di due anni fa. La lettera, firmata dall’avvocato e consigliere comunale Federico De Filippis, ammoniva la donna di non rimuovere l’edicola senza autorizzazione comunale. Nonostante ciò, l’atto sacrilego è stato compiuto. La statua era un punto di riferimento per i passanti che si fermavano a pregare.

La denuncia

Nel pomeriggio, una delegazione di residenti si è recata dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Ora, i cittadini sono pronti a organizzare una raccolta fondi per restaurare e ricollocare la statua. Lo riporta “La Città”.