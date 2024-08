Notte Bianca Scafati: occupazione suolo pubblico gratis per i commercianti

Notte Bianca Scafati: occupazione del suolo pubblico gratis per i commercianti

In occasione della Notte Bianca di Scafati, in programma il 31 agosto 2024, l’Amministrazione Comunale ha annunciato importanti agevolazioni per i commercianti locali. Con la delibera di Giunta n. 244, è stata concessa l’occupazione gratuita del suolo pubblico per tutti i commercianti che parteciperanno all’evento e che si trovano all’interno dell’area designata per la manifestazione.

Uso gratuito degli spazi

“Abbiamo deciso di offrire l’utilizzo gratuito del suolo pubblico antistante le attività commerciali per incentivare la partecipazione e rendere la Notte Bianca un’occasione di grande impatto economico per la città. I commercianti interessati dovranno inoltrare un’istanza specificando la superficie che intendono occupare, in modo da permettere all’ufficio competente di rilasciare le relative autorizzazioni e garantire una gestione ordinata degli spazi.” dice il Sindaco Pasquale Aliberti.

Gli ambulanti

Per quanto riguarda i commercianti ambulanti con postazione fissa, sarà necessario presentare una richiesta per ottenere l’autorizzazione alla partecipazione. Gli ambulanti occasionali, invece, potranno occupare specifiche aree esterne all’area principale della manifestazione, tra cui Piazza Trento, il Cavalcavia Longobardi e il Piazzale Aldo Moro.

Opportunità economica

“La Notte Bianca non è solo un evento di svago e divertimento, ma rappresenta anche un’opportunità per muovere l’economia locale,” ha aggiunto Aliberti. “Siamo sicuri che l’evento attirerà visitatori anche dai paesi limitrofi e diventerà un appuntamento fisso da non perdere, contribuendo alla crescita e al rilancio di Scafati.”

Natalia Pepe