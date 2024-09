Emergenza Ospedali: giovani specializzandi a sostegno della sanità salernitana 

Resta aperto il problema della dipendenza da medici in formazione per garantire l’assistenza sanitaria

La sanità in provincia di Salerno continua a fare i conti con la carenza di personale medico, costringendo le aziende sanitarie a trovare soluzioni di emergenza. L’Azienda Sanitaria Locale (Asl) di Salerno ha recentemente indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 33 medici nei settori di Neurochirurgia, Chirurgia Generale, Pediatria e Urologia. Tuttavia, su 354 candidati, ben 292 sono specializzandi, ovvero giovani medici ancora in formazione.

Il fenomeno

Questo fenomeno non è nuovo. Negli ultimi anni, i concorsi per medici hanno visto una massiccia partecipazione di specializzandi, diventati una risorsa fondamentale per coprire le carenze negli ospedali, specie quelli periferici. Le difficoltà nel trovare personale medico qualificato spingono le aziende sanitarie a sfruttare ogni possibilità, come già avvenuto con gli specializzandi impiegati nei turni al Pronto Soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore.

Nonostante il numero elevato di candidati, resta il problema della dipendenza da medici in formazione per garantire l’assistenza sanitaria, una soluzione temporanea che però non risolve le criticità strutturali del sistema sanitario locale.

Fonte La Città