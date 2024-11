Mercatini di Natale in Campania: I più imperdibili da visitare

Durante il periodo natalizio, la Campania si trasforma in una regione incantata, ricca di mercatini che offrono esperienze indimenticabili tra borghi pittoreschi, castelli medievali e città costiere.

Napoli e la Tradizione del Presepe

Napoli è il cuore della tradizione natalizia campana, e in particolare la storica via di San Gregorio Armeno rappresenta una tappa imperdibile per chi visita la città. Questa strada famosa per i suoi presepi artigianali si anima di bancarelle natalizie che offrono decorazioni, artigianato locale e leccornie della cucina campana. Passeggiando nel centro storico, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera unica, ricca di luci, colori e profumi tradizionali.

Castello di Limatola: Un Natale Medievale

Nel beneventano, il Castello di Limatola ospita uno dei mercatini di Natale più suggestivi d’Italia. All’interno della fortezza medievale, tra mura antiche e affreschi rinascimentali, si snodano bancarelle di artigianato e stand gastronomici dove degustare specialità locali. I più piccoli possono visitare la casa di Babbo Natale, mentre giullari, falconieri e musica medievale arricchiscono l’esperienza. I mercatini saranno aperti dall’8 al 15 novembre e dal 22 novembre al 15 dicembre 2024.

Napoli, Museo Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli, offre un mercatino di Natale dal fascino retrò, dove le locomotive storiche fanno da sfondo a bancarelle natalizie. In questo ambiente magico, tra artigianato e specialità locali, i visitatori possono assistere a spettacoli dal vivo, laboratori per bambini e visitare i treni storici, immersi nelle decorazioni natalizie. Aperto dal 30 novembre al 6 gennaio 2025, è perfetto per chi vuole prolungare le celebrazioni.

Torrecuso e la Tenuta La Fortezza

A Torrecuso, i mercatini si svolgono nella suggestiva Tenuta La Fortezza, tra casette in legno che espongono artigianato e decorazioni natalizie. Qui si possono degustare vini e prodotti tipici del territorio, regalando ai visitatori un’autentica esperienza enogastronomica. Ideale per chi cerca sapori genuini e l’atmosfera calda del Sannio.

Bacoli e la Casina Vanvitelliana

A Bacoli, il centro storico diventa un villaggio natalizio con casette in legno, decorazioni artigianali e specialità gastronomiche locali. I visitatori possono fermarsi alla baita di Babbo Natale, scrivere una letterina o scattare una foto ricordo. Anche se le date del 2024 sono ancora da confermare, la magia è assicurata dalle luminarie della Casina Vanvitelliana, uno spettacolo suggestivo per grandi e piccoli.

Castello dell’Ettore ad Apice Vecchia

Il Castello dell’Ettore, ad Apice Vecchia, si trasforma in un villaggio natalizio dove i bambini possono incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, mentre gli adulti si godono stand di prodotti artigianali e gastronomici locali. L’area Food, gestita dalla Proloco, invita a un viaggio nei sapori tipici del beneventano. I mercatini saranno aperti in diverse date tra novembre e dicembre 2024, un’opportunità imperdibile per visitare questa affascinante location.

Gesualdo, il Borgo Incantato

A Gesualdo, nell’avellinese, il Castello si anima dal 16 novembre al 26 dicembre 2024, trasformandosi in un vero villaggio natalizio. Tra mercatini, spettacoli, mostre e artigianato, questo borgo offre un’esperienza completa per le famiglie. Le luci, le decorazioni e le attività interattive rendono questo evento imperdibile per chi cerca magia e tradizione.

Castellabate e il Natale nel Cilento

A Castellabate, nella suggestiva piazza 10 ottobre, un mercatino natalizio celebra le tradizioni e i sapori del Cilento. Qui, tra prodotti locali e artigianato, i visitatori possono scoprire la calda accoglienza cilentana e immergersi nella cultura della costa.