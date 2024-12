Divieto di alcol in strada: in cantiere le ordinanze restrittive per gli “aperitivi della Vigilia” in diverse città

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, aumentano le misure di sicurezza in numerose città campane per garantire l’ordine pubblico e prevenire episodi di disturbo. Come scrive la redazione Il Mattino, a Salerno il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita di alcolici e bevande analcoliche in contenitori di vetro o alluminio per asporto, nella cosiddetta “Zona di rilevanza urbana”. Dal 24 dicembre al 7 gennaio, l’obiettivo è salvaguardare la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano, specialmente nelle aree più affollate durante l’evento delle Luci d’Artista.

Piazza del Corso a Nocera Inferiore, in arrivo l’ordinanza di De Maio

Simili provvedimenti potrebbero essere adottati anche a Nocera Inferiore, dove il sindaco Paolo De Maio, in linea con quanto disposto negli anni scorsi, potrebbe emettere un’ordinanza per regolamentare la vendita e il consumo di alcolici durante le vigilie, in particolare in Piazza del Corso. Negli anni passati, De Maio ha difatti mostrato particolare attenzione a prevenire situazioni di degrado e disordine pubblico, disponendo restrizioni che hanno riguardato anche la somministrazione di bevande in luoghi sensibili del centro cittadino.

Questi interventi, benché talvolta percepiti come limitazioni, mirano a evitare il rischio di episodi spiacevoli dovuti all’abuso di alcol, soprattutto tra i più giovani, e a tutelare il patrimonio pubblico da eventuali danni.