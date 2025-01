Scafati, addio a Snezhanka Goranova: folla commossa per l’ultimo saluto

Una folla numerosa ha gremito la Chiesa di San Pietro Apostolo a Scafati per l’estremo saluto a Snezhanka Goranova, 21 anni, conosciuta come “Sne” tra gli amici. La giovane è tragicamente deceduta in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada nei pressi di Caserta Sud nella notte di sabato scorso, mentre tornava da una festa insieme al fidanzato, attualmente ancora ricoverato in ospedale.

Sulla bara bianca, posta davanti all’altare, la madre di Snezhanka, la signora Dora, non ha mai distolto lo sguardo né smesso di accarezzare il feretro durante tutta la funzione, seguita da amici, parenti e conoscenti che si sono stretti intorno a lei. Gli amici della giovane, ex studentessa del Liceo Artistico Sabatini/Menna di Salerno, hanno voluto ricordarla con un messaggio scritto: “Sei il raggio delle nostre vite”.

Un addio tra lacrime e ricordi

Nel corso dell’omelia, il parroco don Luca Tufano ha provato a infondere consolazione ai presenti, nonostante l’immenso dolore per una perdita così prematura: “È un dolore che ci fa sentire impotenti, ma proprio in questi momenti bisogna affidarsi a Cristo”, ha detto il sacerdote, toccando i cuori con le sue parole. Durante la funzione sono stati letti alcuni pensieri scritti da amici e familiari, interrotti più volte dalla commozione e dai singhiozzi.

Una delle amiche più vicine a Snezhanka ha condiviso un ricordo personale: “Ho trovato in te un’amica con cui condividere passioni e pensieri, rimarrai sempre con noi”, parole che hanno commosso i presenti.

Al termine della funzione, il feretro è stato accompagnato verso il cimitero locale di via Della Gloria. In cielo, tanti palloncini bianchi sono stati liberati in segno di speranza, con il desiderio che Snezhanka possa guardarli dall’alto.

Le indagini sull’incidente

Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine e iscritto nel registro degli indagati tre automobilisti, tutti residenti nel napoletano, coinvolti nel drammatico incidente.

Secondo la ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano Snezhanka e il fidanzato è stata coinvolta in un tamponamento iniziale con un altro veicolo, che ha causato la rotazione dell’auto della giovane in senso opposto rispetto alla direzione di marcia. Poco dopo, un terzo veicolo è sopraggiunto, colpendo l’auto e non lasciando scampo alla 21enne.

Giovedì scorso è stata effettuata l’autopsia presso il Centro di medicina legale di Caserta. Gli esiti dell’esame saranno determinanti per individuare eventuali responsabilità e fare chiarezza sulle dinamiche del tragico incidente che ha spezzato la vita di Snezhanka e lasciato gravemente ferito il suo compagno.