Nuova Audi Q5, arriva nel 2025 il cambio di passo 

La terza generazione dell’Audi Q5 rappresenta un importante upgrade rispetto alla precedente ed arriverà entro il primo semestre del 2025 con motori ibridi.

Un Suv che si rinnova completamente sia all’interno che all’esterno. Inedita l’ossatura, costituita dalla nuova piattaforma Premium Platform Combustion che condivide con la recente A5 progettata per le vetture con motore termico anteriore longitudinale.

Un veicolo dalla raffinata elettronica: prevede cinque “piattaforme informatiche” che controllano tutte le funzioni del veicolo e che, grazie all’elevata potenza di calcolo, permette di gestire grandi e risoluti display con tecnologia oled.

Grande passo in avanti per quanto concerne l’abitacolo, caratterizzato dall’Audi Digital Stage, il “palcoscenico digitale” composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. Tante le applicazioni integrate disponibili, come l’assistente dedicato all’intelligenza artificiale ChatGPT, oltre l’assistente vocale.

Esteticamente la nuova Audi Q5 è stata sottoposta a “un’evoluzione ragionata”. Nessuno sconvolgimento di forme e proporzioni, piuttosto un sostanziale miglioramento. Complessivamente il design è più proporzionato e sportivo rispetto al precedente modello, grazie ad una linea di cintura ascendente, ad un frontale dominato dall’ampia mascherina single frame, rialzata e con una trama tridimensionale a nido d’ape.

I fari anteriori presentano una forma affilata, mentre i marcati passaruota evocano la trazione integrale. Il posteriore è dominato dalla fascia luminosa orizzontale che raccorda i due fanali, con tecnologia oled di seconda generazione, che consente di trasformarli in display in caso di necessità. L’utente ha la possibilità di scegliere tra otto firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi Matrix led e per i fanali posteriori Oled 2.0. La nuova Audi Q5 è disponibile con assetto standard o sportivo, quest’ultimo di serie per la variante S.