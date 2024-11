Calcio, Serie C. Cavese-Foggia alle 20:45: Probabili formazioni e altro

Dopo la vittoria contro il Messina, la Cavese torna in campo questa sera allo Stadio Simonetta Lamberti per affrontare il Foggia alle 20:45, in un match valido per la tredicesima giornata di campionato. I padroni di casa partono favoriti, soprattutto considerando la difficile situazione del Foggia, che negli ultimi giorni ha affrontato le dimissioni a sorpresa di mister Capuano e una sconfitta casalinga nel derby contro l’Altamura.

Per il Foggia, la sfida a Cava de’ Tirreni rappresenta un momento decisivo: la squadra è attualmente senza direttore sportivo e allenatore (questa sera in panchina siederà il tecnico della Primavera, Catalano), ma punta a reagire con determinazione per allontanarsi dalla zona playout in cui è scivolata.

Clima opposto per la Cavese, che con l’arrivo di Maiuri ha ritrovato entusiasmo e raccolto punti preziosi, risalendo la classifica e mostrando progressi significativi nel gioco. L’attacco si è rivelato incisivo nella gara di Messina, esprimendo il talento di Diop e Vigliotti, ma l’allenatore ha avvertito che il match di oggi sarà diverso da quello in Sicilia.

Una Cavese concentrata e pronta a lottare per la maglia è ciò che Maiuri ha chiesto alla vigilia, davanti a un pubblico che riempirà ancora una volta il Lamberti per una serata speciale. La partita sarà trasmessa su Sky Sport, canale 254, alle 20:30.

Probabili formazioni

Cavese (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo, Konate, Pezzella, Vitale, Maffei; Fella, Vigliotti.

Foggia (4-3-2-1): De Lucia; Salines, Carillo, Parodi, Felicioli; Tascone, Gargiulo, Mazzocco; Emmausso, Millico; Murano.