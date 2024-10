Linea Salerno-Napoli: tra annunci e rinvii, mistero sulla riapertura della tratta storica

Vietri sul Mare – Un giallo ferroviario intriga i pendolari della linea “storica” Salerno-Napoli via Nocera, chiusa dallo scorso 20 gennaio a causa di una frana che ha interrotto la circolazione proprio all’altezza di Vietri. Dopo mesi di lavori sul costone interessato dallo smottamento, è ufficiale: i treni torneranno presto a viaggiare… ma quando, esattamente?

Fonti interne a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e comunicati di Trenitalia parlano di riapertura imminente, ma la data precisa sembra ancora un mistero. Alcuni addetti ai lavori indicano come data il 3 novembre, altri il 4, mentre si fa largo anche l’ipotesi di uno slittamento fino al 23 novembre.

Le date presunte della riapertura

La confusione sta generando non poco malumore tra i viaggiatori, stanchi delle soluzioni alternative, spesso scomode, e in attesa di un ritorno alla normalità. Dopo nove mesi di chiusura, l’incertezza si fa sentire: chi spera in una riapertura anticipata il 3 novembre teme un rinvio all’ultima data comunicata, quel 23 novembre che suona come un allungamento imprevisto.

L’intervento di messa in sicurezza, assicurano le autorità, è ormai quasi concluso e Vietri sul Mare è finalmente pronta a riaprire le sue rotaie. Tuttavia, la data della tanto attesa riapertura resta sospesa in una nuvola di mistero. Pendolari e residenti, insomma, possono solo aspettare l’annuncio ufficiale, sperando che non sia l’ennesimo colpo di scena in una storia già lunga e complicata.

Fonte, Trenitalia Servizi