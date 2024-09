Renault R17, nuovo concept in stile anni Settanta 

Il restomod della Renault R17 elettrica si rifà al modello coupé del 1971, che è stato reso contemporaneo con una carrozzeria in fibra di carbonio ed un motore elettrico da 270 CV. Realizzata dal designer francese Ora Ïto sarà esposta presso lo stand della Renault durante il Salone dell’Auto di Parigi, dal 14 al 20 ottobre.

Dotata di trazione anteriore e motore longitudinale a iniezione, la Renault 17 fu prodotta tra il 1971 ed il 1979 in oltre 92.000 unità. Per il nuovo concept sono rimasti invariati abitacolo, porte, finestrini, vetri, guarnizioni e superfici tecniche di supporto. La vettura è stata allargata di 17 cm per garantire una migliore tenuta di strada, con i parafanghi e le ruote sporgenti. Obiettivo: conferirle un look più contemporaneo.

Sono completamente inediti i fari a quattro moduli rettangolari con angoli smussati ed i fanali posteriori, semplificati in un’unica fascia trasversale. Sia gli elementi luminosi anteriori che quelli posteriori presentano la tecnologia al led. Al fine di ridurre il peso la carrozzeria a filo è in carbonio; in questo modo l’ago della bilancia si ferma a 1,4 t.

Il motore termico lascia spazio ad un’unità elettrica con una potenza di 270 CV montata nella parte posteriore. L’abitacolo della Renault R17 è stato rivisto con l’installazione di sedili comodi, ridisegnati intorno alla struttura “a petali”, che prevedono tessuti ispirati al mondo dell’arredamento, come raso e lana.