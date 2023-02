San Valentino Torio. Bilancio positivo per la festa del patrono e la kermesse Saint Valentine in love

Si e’ conclusa una bellissima edizione della festa del Santo Patrono San Valentino prete e martire e della kermesse sull’amore SAINT VALENTINE IN LOVE, tenutasi dal 10 al 14 Febbraio.

Le parole del sindaco Strianese

“Davvero un successo straordinario – spiega entusiasta il primo cittadino – che vogliamo replicare gia’ l’anno prossimo.

I ringraziamenti Per questo ringrazio in primis il Parroco Don Alessandro Cirillo, il Comitato per tutti i Festeggiamenti e gli sponsor che sostengono questa bellissima iniziativa, che fanno un lavoro immane, materiale ed organizzativo, senza il quale non si potrebbe organizzare il tutto.

Il premio Un ringraziamento va all’Associazione “Cuore d’Aliante” per l’assegnazione del premio al Comandante Biagio Chiariello. Sagra della pulpetta e pastenaca Grazie anche all’Azione Cattolica della Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo per l’organizzazione della 40° edizione della “Sagra della pulpetta e pastenaca”.

Padre Maurizio Patriciello Ieri sera abbiamo avuto una presenza importante, Padre Maurizio Patriciello autore di battaglie di legalita’ nel Parco Verde di Caivano.

La partecipazione della comunità religiosa e civile Grazie anche a tutta la comunita’ civile e religiosa che ha partecipato e vissuto i momenti della preparazione e quelli della festa con fede e dedizione, contribuendo a sostenerla.

L’impegno dell’amministrazione Anche l’Amministrazione Comunale, come sempre, ha fatto la sua parte per sostenere questa tradizionale iniziativa, che negli ultimi anni sta attraendo tanti visitatori nel nostro paese. Sosteniamo convintamente le iniziative proposte con contributo economico e supporto logistico ed organizzativo, mettendo a disposizione tutto quello che si rende necessario per favorire l’ ottimale organizzazione degli eventi.

Gli assessori di riferimento Ecco perche’ ringrazio di cuore tutta l’Amministrazione Comunale per il sostegno espresso ed in particolare gli Assessori Enzo Ferrante agli Eventi e Spettacoli, Raffaella Zuottolo alla Manutenzione e Patrimonio, Rosanna Ruggiero Vicesindaco con delega ai rapporti con le Parrocchie Pasqualina Garofalo all’ Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, nonche’ il consigliere Ernesto Velardo che tramite i loro Assessorati e le proprie deleghe hanno fatto di tutto per creare condizioni ottimali di pulizia, sicurezza, accoglienza, ordine pubblico.

Le istituzioni Grazie di cuore all’ Azienda Speciale San Valentino Servizi, a tutta la Polizia Locale, al Servizio Manutenzioni dell’ Ufficio Tecnico Comunale, che non hanno fatto mancare mai la propria presenza in questi 5 giorni particolari sul fronte dell’ organizzazione e l’ ordine pubblico.

Grazie anche alla locale stazione dei Carabinieri, alle Guardie Ecozoofile, alla Protezione Civile di San Marzano sul Sarno per la presenza e la preziosa collaborazione.

Grazie di cuore a Rino Genovese di Rai Tre e a Francesco Comunale per Rai 2 Cara Italia.