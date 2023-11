Rinnovo flotta autobus in Campania: 196 veicoli a metano per il trasporto sostenibile

In Campania, il rinnovo della flotta di autobus prosegue con la consegna di 196 nuovi veicoli, di cui 124 adibiti al trasporto interurbano e 72 per il servizio urbano. Questi autobus saranno destinati a 20 aziende di trasporto pubblico, le quali operano in base a contratti di servizio minimo per il trasporto pubblico locale. La selezione delle aziende è stata effettuata tramite una procedura di gara che ha tenuto conto delle esigenze specifiche del servizio.

Sostenibilità ambientale

I nuovi veicoli rappresentano un passo avanti in termini di sostenibilità ambientale, in quanto sono alimentati a metano gassoso, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, seguono gli standard della Regione Campania e sono dotati di funzionalità che migliorano l’accessibilità, la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Tra queste funzionalità, vi sono pedane per agevolare l’accesso ai passeggeri con ridotta mobilità.

Sistemi di sicurezza

Ogni autobus è equipaggiato con il “Sistema Intelligente di Trasporto collettivo della Campania” (ITS-C), che permette il monitoraggio del servizio e della sicurezza a bordo, oltre a fornire informazioni tempestive agli utenti sullo stato del servizio. Questa tecnologia mira a migliorare l’affidabilità, la regolarità e la puntualità del sistema di trasporto pubblico.

I finanziamenti

Le forniture di questi veicoli sono finanziate da due diverse fonti, per un totale di 60 milioni di euro. Si prevede di completare la consegna entro il 30 novembre per gli autobus interurbani ed entro il 31 gennaio 2024 per quelli urbani.

Natalia Pepe